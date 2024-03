Hagi, dupa Rapid - Farul Constanta 1-2: Am facut probabil unul dintre cele mai bune meciuri in deplasare din acest campionat“

Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi (59 de ani), patronul și antrenorul campioanei en-titre, Farul Constanța, s-a aratat deranjat de declarațiile mijlocașului sau central, Constantin Grameni (21 de ani), cu privire la meciul cu Rapid. Rapid București – Farul Constanța se va disputa vineri, pe 15 martie, pe stadionul Giulești,…

- In aceste momente clubul de fotbal FC Farul Constanța organizeaza o conferinta de presa inaintea primului meci din play-off-ul Superligii, cel din deplasare cu Rapid București, care va avea loc pe stadionul Giulesti din capitala. La conferința participa managerul tehnic al FC Farul Constanța, Gheorghe…

- Clubul de fotbal FC Farul Constanta a sustinut, miercuri, o conferinta de presa inaintea ultimului meci din sezonul regulat din Superliga, cel de vineri, din deplasare, cu FC Botosani. La conferinta au participat managerul tehnic al formatiei de pe litoral, Gheorghe Hagi si jucatorii Ionut Vina si Ronaldo…

- Dumitru Tanase, fost jucator de baza al Farul Constanta in perioada 1969 1975, a implinit astazi frumoasa varsta de 80 de ani, potrivit unui anunt pe Facebook al Farul Constanta. Cu acest prilej, echipa Farul i a oferit un tricou cu numarul 80, semnat de jucatori si de managerul tehnic Gheorghe Hagi.…

- Sambata, 24 februarie 2024, de la ora 17:00, campioana in exercitiu a Romaniei, Farul Constanta va primi vizita echipei Otelul Galati, intr un meci din cadrul etapei cu numarul 27 din Superliga, sezonul 2023 2024. Duelul direct dintre formatiile pregatite de Gheorghe Hagi si Dorinel Munteanu le gaseste…

- In urma victoriei obținute pe teren propriu in etapa a 26-a, Liga Profesionista de Fotbal a desemnat trei jucatori de la Dinamo București in echipa etapei. Antrenorul unsprezeceului ideal a fost ales Gheorghe Hagi. UTA Arad și CFR Cluj au cate doi jucatori in echipa ideala. Au mai prins loc cate…

- Farul Constanta campioana in exercitiu a Romaniei a intalnit o pe Sepsi Sf. Gheorghe, ieri, 19 februarie 2024, intr un meci din etapa a 26 a din Superliga. Echipa lui Gheorghe Hagi s a impus cu 1 0, dupa golul lui Constantin Grameni din minutul 87. "Mijlocasul de 22 de ani al Farului, ajuns la meciul…

- Etapa a 21-a din Liga 1, ultima programata in acest an, continua miercuri cu alte doua dueluri extrem de interesante: UTA Arad – Universitatea Craiova (17:30) și Farul Constanța – Rapid București (20:30). Meciuri in urma carora vom avea o imagine clara asupra podiumului la final de an in campionatul…