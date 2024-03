Stiri pe aceeasi tema

- Galeria echipei Rapid Bucuresti protesteaza la meciul cu Farul Constanta, din prima etapa a play-off-lui Superligii, care are loc vineri seara, pe stadionul Giulesti, fata de decizia arestarii liderului sau, intr-un dosar privind folosirea ilegala de materiale pirotehnice pe stadioane.

- Cristiano Bergodi (59 de ani), antrenorul de la Rapid, este convins ca echipa lui va avea un meci dificil impotriva Farului. Rapid și Farul se intalnesc vineri, 15 martie, de la 20:30, in prima etapa din play-off-ul Superligii. Meciul din Giulești va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid Bucuresti, Cristiano Bergodi, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca partida din deplasare cu CFR Cluj nu este una decisiva in lupta la titlu pentru niciuna dintre formatii.„Urmeaza primul meci cu adevarat important din acest an. CFR Cluj este la egalitate…

- In urma cartonasului galben primit in meciul cu FCSB, Louis Munteanu va lipsi, suspendat, din ofensiva Farului la meciul cu Dinamo. Ca si runda trecuta, ultimul meci din etapa a 25 a a Superligii 2023 2024 e unul in care joaca Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei. Luni, 12 februarie 2024,…

- Meciul se joaca chiar in ziua in care managerul tehnic al Farului isi serbeaza ziua de nastere, Gheorghe Hagi urmand a implini luni 59 de ani.Derby ul etapei a 24 a a Superligii 2023 2024 se joaca luni, 5 februarie 2024, pe Arena Nationala din Bucuresti, de la ora 20.00, intre liderul detasat FCSB si…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, a sustinut, astazi, 21 ianuarie 2024, meciul din etapa a 22 a a Superligii, prima din noul an, intalnind in deplasare Universitatea Craiova.Meciul s a incheiat cu victoria echipei de pe litoral, scor 2 1, scor stabilit inca de la pauza. In repriza secunda, au fost…

- Antrenorul formației Rapid București, Cristiano Bergodi, a fost bucuros tare dupa succesul cu FCU Craiova. Italianul a facut o scurta radiografie a jocului din Giulești. „Ați vazut nebunia din Giulești. Sunt inca cu emoții mari, dar a fost frumos, a fost o victorie de moral, am vazut multe goluri. Nu…