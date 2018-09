Stiri pe aceeasi tema

- Disputat in aceasta dimineața pe stadionul Aerostar, meciul dintre echipa pregatita de Cristi Popovici și ASU Politehnica Timișoara a adus o noua infrangere pentru bacauani. Oaspeții au deschis scorul in ultimul minut al primei reprize prin Bogdan Bozian. Același jucator a majorat scorul in minutul…

- Liverpool a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), formatia Crystal Palace, in etapa a doua a campionatului englez informeaza news.roMilner a deschis scorul in minutul 45, din penalti, iar Sadio Mane a stabilit scorul final, in minutul 90+3. Gazdele au terminat meciul cu…

- La primul meci din La Liga fara Cristiano Ronaldo, Real Madrid a caștigat cu 2-0 meciul cu Getafe. Formația antrenata de Julen Lopetegui a deschis scorul in minutul 20, prin Dani Carvajal. Fundașul dreapta a deschis scorul in minutul 20 cu o lovitura de cap de la 11 metri, care a trecut peste portarul…

- Meciurile din barajul pentru Europa League vor avea loc pe 23 și 30 august! Dupa 2-1 în tur, Dudelange a remizat în retur pe polonezii de la Legia Varșovia, scor 2-2 . Meciul a fost rezolvat rapid de luxemburghezii. Mijlocașul lateral Patrick Stumpf a marcat în minutul 8,…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa Spartak Moscova, in prima mansa a turului trei preliminar al Ligii Campionilor. Rusii au condus cu 2-0 dupa numai 17 minute, dar elevii lui Razvan Lucescu au intors scorul pana la…

- Formatia FC Viitorul a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Dunarea Calarasi, intr-un meci din prima etapa a Ligii I, in care lanis Hagi a ratat un penalti si elevii lui Gheorghe Hagi au jucat in inferioritate numerica pe final. Golul a fost marcat de Honciu, in minutul…

- Formatia FC Viitorul a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Dunarea Calarasi, intr-un meci din prima etapa a Ligii I, in care Ianis Hagi a ratat un penalti si elevii lui Gheorghe Hagi au jucat in inferioritate numerica pe final, relateaza news.roGolul a fost marcat…

- Formatia FC Viitorul a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Dunarea Calarasi, intr-un meci din prima etapa a Ligii I, in care Ianis Hagi a ratat un penalti si elevii lui Gheorghe Hagi au jucat in inferioritate numerica pe final, informeaza news.roGolul a fost marcat…