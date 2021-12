Stiri pe aceeasi tema

- Timp de cinci zile, la Complexul Olimpic „Sydney 2000” de la Izvorani, dar și la București, au avut loc acțiunile de selecție in vederea alcatuirii loturilor de speranțe, atat la masculin, cat și la feminin, informeaza Federatia Romana de Volei. La selecție, s-au prezentat zeci de copii, toți recomandați…

- Complexul olimpic „Sydney 2000” gazduiește in aceste zile primul stagiu de pregatire al loturilor naționale U17 de baschet 3×3 ale Romaniei, cei mai valoroși sportivi nascuți 2005 urmand sa se antreneze la Izvorani, in perioada 23 decembrie – 04 ianuarie, cu un staff tehnic format din antrenorii Mario…

- Luni s-au disputat trei partide din sferturile Cupei Romaniei la baschet masculin, mansa tur. Echipele calificate la Turneul Final Four vor fi cunoscute in 30 decembrie, dupa jucarea meciurilor retur din sferturi, conform news.ro. Rezultatele din mansa tur a partidelor jucate luni sunt: Dinamo…

- In zilele de 21 si 22 decembrie, la Complexul Olimpic „Sydney 2000” de la Izvorani, se vor desfasura intrecerile Campionatului National U17 de baschet 3x3, masculin si feminin. In competitie, vor putea participa sportivi nascuti in anul 2005, informeaza Federatia Romana de Baschet. Dupa terminarea competitiei,…

- KSE Tg.Secuiesc intalnește, sambata, pe teren propriu, de la ora 17.00, pe campioana en-titre, Sepsi Sf.Gheorghe, intr-un meci din cea de-a 7-a etapa a Ligii Naționale de baschet feminin. Olimpia CSU Brașov va juca, sub Tampa, de la ora 17.30, contra lui CSM Alexandria, in timp ce BC Sirius Tg.Mureș…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile joi, 4 noiembrie, in intervalul orar 09.00-14.00, in Baia Mare, pe bd. Independenței (partea dreapta de la str. Brandușelor la STO, nr.72 – 162), unde se executa lucrari de inlocuire hidrant. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort…

- Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) a separat echipele naționale din Rusia și Ucraina in timpul extragerii pentru faza grupelor a Campionatului European din 2022, relateaza Noi.md. Echipa rusa a ajuns in același cvartet cu Ucraina, dar organizația internaționala i-a transferat pe ruși in…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile miercuri, 13 octombrie, pana la ora 14.00, pe str. Simion Barnuțiu din Baia Mare, din cauza unui branșament defect. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel…