Elevii timișoreni care au participat la olimpiada naționala de matemetica, desfașurata in acest an la Targu Mureș, au reușit sa obțina nu mai puțin de șase medalii și o mențiune. Mihai Popuțe, elev in clasa a IX-a la Liceul Teoretic „Grigore Moisil" a obținut o medalie de aur iar FrancescaOrosz și Rareș Constantin Spineanu, ambii […]