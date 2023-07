Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv de la Direcția de Ordine și Publica și Circulație pe drumurile Publice Cornel Stan a fost batut de un individ agresiv. Barbatul amenința cetațenii cu un cuțit și atunci cand directorul a intervenit, acesta a tabarat cu pumnii și picioarele pe el. Acum directorul este an spital, iar…

- Directorul executiv de la Direcția de Ordine Publica și Circulație pe Drumurile Publice, Stana Cornel, a fost batut de un barbat agresiv, in Piața Rahova. Barbatul amenința cetațenii cu un cuțit, iar cand directorul a intervenit, acesta a tabarat cu pumnii și picioarele pe el. Acum, Stana Cornel este…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) declanseaza proteste de strada in zilele de 6, 7 si 8 iunie, putand ajunge chiar la blocarea sistemului, potrivit unui comunicat oficial. „Avand in vedere 1. situația existenta in țara generata de lipsa de responsabilitate a guvernanților,…

- Actrița Andreea Hristu, batutra de un individ in Parcul Cișmigiu: Polițiștii l-au prins pe agresorActrița Andreea Hristu de la Teatrul Foarte Mic din București a fost agresata in Parcul Cișmigiu de un individ. Agresorul a fost prins la scrust timp de polițiști. CITESTE SI Președintele Bulgariei…

- Un adolescent a fost arestat dupa ce a batut un baiat de 11 ani. Agresiunea a avut loc pe un camp din Bragadiru. Alți doi tineri filmau intreaga scena. Imaginile postate de ei rețelele sociale au ajuns și la polițiști. Acestia au identificat atat victima, cat și agresorul, și fac cercetari in acest…

- Un copil a fost batut crunt de un adolescent, pe un camp din Ilfov, in timp ce altul filmeaza fara sa intervina. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și il cauta pe batauș.Conform imaginilor distribuite pe Facebook, copilul este dus pe un camp și luat la bataie de un alt copil, care pare ceva mai mare…

- Un adolescent de 14 ani dintr-o comuna bihoreana a fost batut si incuiat intr-o toaleta dezafectata dintr-un vestiar al unui teren de sport pe motiv ca a refuzat sa munceasca in gospodaria unui barbat de 23 de ani. Agresorul a fost arestat preventiv, pentru lovire sau alte violente, lipsire de libertate…

- Potrivit unor surse, mafiotul albanez fusese angajat sa-l omoare pe patronul clubului din București. Acesta este dat in urmarire internaționala. Agresorul patronului de la NUBA a fost dat in urmarire generala in Europa, iar pe numele sau a fost emis un mandat de arestare in lipsa. Intre timp insa barbatul…