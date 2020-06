Jumătate din populația din Bergamo a trecut prin infecția cu SARS-CoV-2 Aproape jumatate dintre locuitorii provinciei italiene Bergamo, cea mai afectata de epidemia de COVID-19, s-a confruntat deja cu SARS-CoV-2, a declarat marti primarul orasului Bergamo, Giorgio Gori, transmite DPA. Estimarea sa se bazeaza pe datele furnizate de aplicatia Oggicomestai.it, de monitorizare a starii de sanatate a locuitorilor din zona Bergamo, aplicatie descarcata de circa 50.000 […] The post Jumatate din populația din Bergamo a trecut prin infecția cu SARS-CoV-2 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

