Jumătate din podurile peste care trec trenurile patriei stau să cadă Un document semnat de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, nu prezinta o situație extrem de ingrijoratoare in ceea ce privește rețeaua feroviara a Romaniei. Pe rețeaua feroviara publica exista un numar de 17.695 poduri și podețe cu o lungime totala de circa 188 kilometri din care 4.381 poduri (3.028 metalice și 1.353 masive), 190 viaducte (108 metalice și 82 masive) și respectiv 13.124 podețe (1.887 metalice și 11.237 masive).Din numarul total de poduri și podețe aflate in evidența, un procent de circa 53 % au durata normala de funcționare expirata, conform unui document semnat de ministrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Locomotiva care a cauzat accidentul de sambata seara a iesit din revizie tehnica din depoul Ploiesti in dimineata acelei zile, a declarat, luni, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, mentionand ca nu se poate pronunta in ceea ce priveste accidentul, inaintea rezultatelor anchetei…

- Locomotiva care a cauzat accidentul de sambata seara a iesit din revizie tehnica din depoul Ploiesti in dimineata acelei zile, a spus, luni, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu.

- “In acest moment este in desfasurare o ancheta care are diverse componente. Ar parea cel putin ciudat din partea mea sa ma pronunt inaintea rezultatelor acestei anchete. Dar pot sa va dau un lucru, cred eu, in premiera, sau sa va spun. Locomotiva care a cauzat accidentul de sambata seara, deci, in seara…

- Cum a ajuns Grindeanu intr-o ora și jumatate la Alba Iulia, din Timișoara? A „calcat-o”? Cum a ajuns Grindeanu intr-o ora și jumatate la Alba Iulia, din Timișoara? A „calcat-o”? In cadrul unui eveniment care a avut loc la Casa de Cultura a Studenților din municipiul Alba Iulia in cursul zilei de astazi,…

- S-au semnat mai multe contracte pentru autostrada Moldovei cu firma romaneasca UMB Spedition SRL ce ar putea avea in curand toata lucrarea, deținand șapte din noua loturi ale acesteia. Odata cu semnarea contractelor pentru constructia loturilor 2 si 3 ale tronsonului Buzau – Focsani, avem noua dintr-un…