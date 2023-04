Jumătate de milion de mașini Made in România - TradeVille Jumatate De Milion De Mașini Made in Romania In anul 2022, sectorul auto din Romania a depașit, din nou, pragul de 30 mld. EUR cifra de afaceri. Ultima data cand industria auto a atins acest nivel a fost in 2019, inainte de pandemie, razboi si inflație si creșterea dobanzii de referința. Tot anul trecut, in Romania s-a depașit un obiectiv important, producția de autovehicule depașind bariera de jumatate de milion de unitați (507,000). Sectorul auto ramane unul critic pentru economia romaneasca, reprezentand 12% din PIB si 29% din exporturile tarii. (Sursa: ZFCorporate) Anul 2022… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul Comercial Al Romaniei, In ScadereConform INS, in luna februarie 2023, exporturile de bunuri au crescut cu 11.8%, in timp ce importurile au inregistrat o creștere mai lenta (+4.8% vs. februarie 2022). Totodata, s-au inregistrat creșteri si in primele doua luni din 2023, exporturile…

- Statele membre UE au ajuns joi la un acord preliminar pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de sera in sectorul transportului maritim prin cresterea utilizarii de combustibili regenerabili de catre nave, transmite Reuters.Acordul provizoriu pune transportul maritim pe o traiectorie spre indeplinirea…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in scadere cu 3%, toate sectoarele fiind pe rosu. Actiunile bancare au scazut cu 7%, inegistrand cea mai proasta sesiune de cand Rusia a lansat invazia pe scara larga a Ucrainei, pe 24 februarie 2022, potrivit datelor Eikon. Sectorul petrolului si gazelor au scazut…

- Marea Britanie risca sa ramana in urma in cursa producerii de vehicule electrice (EV) daca nu raspunde urgent initiativelor pe scara mare adoptate de Statele Unite si Uniunea Europeana, a avertizat luni Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT), transmite Reuters.

- Peste sase milioane de persoane din Uniunea Europeana, cu varsta intre 15 si 64 de ani, lucrau in anul 2021 in sectorul transportului (3,1% din totalul persoanelor ocupate din UE), iar majoritatea dintre acestia erau barbati (82,9% fata de 17,1% in cazul femeilor), arata datele publicate marti de…

- Inflația Din Zona Euro in Scadere Pentru A 3-A Luna ConsecutivInflația in zona euro a scazut la o rata anuala de 8.5% in ianuarie, de la 9.2% in decembrie 2022, potrivit datelor Eurostat. Astfel, inflația din sectorul energetic a scazut pana la o rata anuala de 17.2%, de la 25.5% in decembrie,…

- Economia Americana Incheie Anul Pe PlusEconomia americana inregistreaza o noua creștere in trimestrul patru al anului 2022, marcand o creștere anuala de 2.9%, ușor in scadere fata de nivelul de 3.2% inregistrat in trimestrul anterior. Cheltuielile de consum, care reprezinta cea mai mare pondere…

- Sectorul Industrial Prinde VitezaCifra de afaceri din industrie a crescut, in noiembrie 2022, in termeni nominali, cu 3.2% comparativ cu luna octombrie a aceluiași an si cu 16.9% comparativ cu noiembrie 2021. Astfel, in primele 11 luni ale 2022, cifra de afaceri din industrie a crescut in…