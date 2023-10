Jumătate de metru de prostie! De ce se moare pe DN2/E85 și în 2023 DN2/ E85 , supranumit „Drumul Morții” in Romania, continua sa fie unul dintre cele mai periculoase drumuri din țara in 2023, cu o serie de accidente rutiere tragice, dintre care unele s-au soldat cu pierderea de vieți omenești. Deși este cunoscut pentru pericolele sale, acest drum vital ramane cu doar o banda și jumatate pe sens, fapt care contribuie in mod semnificativ la creșterea numarului de accidente mortale. Vineri, intr-o zi extrem de nefericita, DN2/E85 a fost martorul a cinci accidente rutiere grave, rezultand doua persoane decedate și șase raniți. Majoritatea accidentelor au implicat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

