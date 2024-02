Stiri pe aceeasi tema

- Campionul olimpic Fabio Basile din Italia și dublul campion mondial Joshiro Maruyama din Japonia, ambii foști invitați la Focșani, la ”Memorialul Aurel Campeanu” unde au facut și demonstrații pe tatami, s-au intalnit, recent, in primul tur al Grand Prix-ului de la Paris, la categoria -66 kg. Dupa o…

- Cei doi sportivi de la CSM Focșani 2007 continua cursa pentru Jocurile Olimpice de la Paris Participarea judoka la Jocurile Olimpice de la Paris este condiționata de acumularea de catre fiecare sportiv a unui numar de puncte care sa-i ajute sa se claseze in limita locurilor alocate pentru fiecare…

- George Mogda – aur, Aurel Dobre – argint, Alexandru Ștefan – bronz Liceul cu Program Sportiv Focșani a participat cu cinci sportivi la Turnu Severin, in zilele de 20 și 21 ianuarie, la competiția internaționala de judo Cupa Drobeta, ediția a 24-a și Trofeul Mirela Livia Vasilan. Judoka focșaneni,…

- Aproape 20.000 de soldati francezi vor fi mobilizati in timpul Jocurilor Olimpice de la Paris, din aceasta vara, a anuntat marti seful Statului Major al fortelor terestre, Pierre Schill, citat de AFP. „Jocurile Olimpice vor fi un moment extrem de important pentru tara noastra. La acest moment important,…

- Șeful Secției de Poliție Rurala Nr.8 Tulnici, comisarul șef Valentin Gaina, a fost oprit de polițiști, in trafic, noaptea trecuta, existand suspiciunea ca s-ar fi aflat sub influența bauturilor alcoolice. Polițistul a refuzat insa sa sufle in alcooltest, motiv pentru care a fost dus la Spitalul Militar…

- Un mare campion al judo-ului mondial și antrenor cu rezultate excepționale cu Lotul Olimpic al Marocului, focșaneanul Adrian Croitoru, campionul olimpic Asley Gonzales, legitimat la CSM Focșani 2007 și colegul sau de club, Vlad Vișan, participa la Institutul Kodokan din Tokyo, la un Training Camp –…

- Inotatorul roman David Popovici, dublu campion european la 100 si 200 m liber, a declarat, luni, cu prilejul conferintei oficiale a Campionatelor Europene de seniori in bazin scurt de la Otopeni (5 – 10 decembrie), ca aceasta competitie are un rol important in pregatirea Jocurilor Olimpice 2024 de la…