Judetul Tulcea: Un autoturism s-a rasturnat in afara partii carosabile. O persoana a fost ranita

- Ieri, 9 octombrie 2019, in jurul orei 08.30, pe DN 7, la kilometrul 343, pe raza comunei Saliștea, un barbat de 39 de ani, din municipiul Targu Jiu, județul Gorj, in timp ce conducea un autoturism in direcția Sebeș – Deva, s-a angajat intr-o depașire neregulamentara, ignorand marcajul și indicatoarele…

- Un accident rutier a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 14.00, pe DN 7, la Saliștea. Din cauza carosabilului umed un autoturism a derapat iar mai apoi s-a rasturnat in afara parții carosabile. Garda de Intervenție Sebeș intervine cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD la un accident…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN7, la Saliștea: Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile Un ACCIDENT rutier a avut loc joi dupa-masa, in jurul orei 14.00, pe DN7, la Saliștea, unde un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. Garda de Intervenție Sebeș intervine cu doua autospeciale…

- Trei persoane au fost ranite, duminica, in urma unui accident produs pe A2, pe sensul spre București, in care au fost implicate doua mașini. Una dintre ele s-a rasturnat in afara parții carosabile, conform Mediafax.Potrivit IPJ Constanța, accidentul s-a produs pe autostrada Constanța-București,…

- O cisterna incarcata cu 13 tone de motorina s-a rasturnat in afara partii carosabile, luni, pe DN 6, in zona Lunca Banului, a informat IPJ Mehedinti. "In zona Lunca Banului, pe DN 6, sensul catre...

- Un accident de circulație cu o victima a avut loc luni in jurul orelor 11.00, pe DN1, in apropiere de Codlea. Potrivit polițiștilor, o mașina s-a rasturnat in afara parții carosabile, dupa ce șoferul a tras brusc de volan, pentru a evita impactul cu alt autovehicul. In urma evenimentului rutier o persoana…

- Un accident rutier grav a avut loc in urma cu puțin timp pe raza localitații Sancel. Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma evenimentului, o persoana este ranita, posibil grav. Potrivit IPJ Alba, un accident rutier a fost semnalat pe raza localitații Sancel, unde un autoturism…

- Ziarul Unirea UPDATE: ACCIDENT rutier pe raza localitații Sancel. O persoana ranita, dupa ce o mașina s-a rasturnat Un accident rutier grav a avut loc in urma cu puțin timp pe raza localitații Sancel, Alba. Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma evenimentului, o persoana este…