Vâlcea: Coliziune între trei autoturisme în Stoeneşti. O persoană, rănită O coliziune s-a produs, in aceasta seara, intre trei autoturisme in localitatea valceana Stoenesti. O persoana a fost ranita. Pompierii militari valceni din cadrul Punctului de Lucru Bunesti: cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, o ambulanța SMURD. In evenimentul rutier au fost implicate 3 autoturisme și 7 pasageri. Victima a fost transportata la spital de catre ambulanta SMURD.Pompierii militari valceni au asigurat și masuri de prevenire și stingere a incendiilor. Politistii au deschis un dosar de cercetare penala pentru vatamare corporala din culpa. Cercetarile continua. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

