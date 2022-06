Judetul Neamt: Apartament cuprins de flacari. De la ce a pornit focul In jurul orei 16:20, prin apel la 112, pompierii au fost instiintati despre producerea unui incendiu la un apartament situat la etajul doi intr un bloc de locuinte de pe strada Liliacului in municipiul Roman. La locul solicitarii s au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Roman cu doua autospeciale de stingere, o autospeciala de interventie si salvare de la inaltime si o ambulanta SMURD. Incendiul s a manifestat in interiorul bucatariei, fiind observat de un vecin de la etajul superior. , ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

