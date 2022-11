Judeţul fără caişi, dar cu kaki RESITA – Lui Mirel Talos, faptul ca spectatorii au ras ii da siguranta ca textul sau e unul bun. A spus-o la finalul premierei absolute pe care regizorul Sandu Grecu a pus-o in scena la Teatrul de Vest, teatru apreciat la superlativ de autorul „Judetului fara caisi”! A prins un pic atmosfera comunismului, ba in clasa a IX-a si primul trimestru din a X-a a fost chiar secretar UTC pe clasa, calitate in care a mers la cursurile de marxism tinute la judeteana de partid. A incercat sa redea macar putin din aerul acelei epoci, la asta contribuind regizorul din Republica Moldova, care a prins o perioada… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – „Dumnezeu nu e mort”, cartea cu care gazetarul a mers la București, Brașov, Iași, Galați, Targu Mureș, Cluj sau Timișoara. Recent, autorul și-a prezentat cartea publicului din Reșița, prilejul unei noi interacțiuni vii cu oamenii, ceea ce studioul tv nu poate oferi. In fața camerei, gazetarul…

- REȘIȚA – Maștile tind sa spuna mai mult decat ar spune cineva fara masca. Ion Bobeica știe asta! De aceea spiritul de observație este prezent in lucrarile sale intr-un mod care, in opinia criticului de arta Ada Cruceanu, ține de tradiția grotescului. Asta spune ceva despre lumea ca atare dar, mai ales,…

- REȘIȚA – Pe 14 septembrie 1926, CFR recepționa prima locomotiva cu ecartament normal produsa la Reșița! Aceasta avea numarul de exploatare 50.243, fiind denumita „Regele Ferdinand”! Recepția avea loc dupa primul parcurs de proba, facut in prezența regelui Ferdinand, a reginei Maria și a principesei…

- Republica Moldova sarbatorește, sambata, 27 august 2022, declararea independenței fața de Uniunea Sovietica, fapt petrecut in 1991. Ziua de 27 august devine Ziua Naționala a Republicii Moldova. Invitat la emisiunea ”Imperativ”, istoricul Armand Goșu, analist politic pentru spatiul ex-sovietic, profesor…

- Republica Moldova sarbatorește, maine, declararea independenței fața de Uniunea Sovietica, fapt petrecut in 1991. Ziua de 27 august devine Ziua Naționala a Republicii Moldova. Invitat la emisiunea Imperativ, istoricul Armand Goșu, analist politic pentru spatiul ex-sovietic, profesor la Facultatea de…

- Un barbat acuzat in Republica Moldova ca a comis cu cruzime o crima a fost depistat in trafic de politisti pe un bulevard din Sectorul 6 al Capitalei. Criminalul a fost arestat și urmeaza sa fie extradat.

- Fiul unui polițist controversat din Republica Moldova, dat in urmarire internaționala pentru crima a fost prins, miercuri, de polițiștii bucureșteni. Dorin Stratulat intrase in țara noastra sub o identitate falsa, la scurt timp dupa comiterea omorului și incerca si se ascunda, ca sa scape de ancheta.…

- Un barbat pe numele caruia exista un mandat de arestare intr-un caz de omor savarșit cu cruzime in Republica Moldova a fost prins, miercuri, in trafic, in București. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…