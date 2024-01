Vor fi depuneri de polei, ninsori in noaptea de luni spre marți in zona montana și in regiunile intracarpatice. Vantul va prezenta intensificari la munte, cu rafale in general de 60…80 km/h, și in zonele joase de relief, cu rafale de 45…60 km/h. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovița recomanda cetatenilor […] Articolul Județul Dambovița este sub informare meteorologica de vant și depuneri de polei a aparut prima data pe Ziarul Dambovita .