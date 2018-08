Judetul Constanta. Pompierii in alerta. Incendiu. Unde au fost solicitati militarii sa intervina

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetație uscata a avut loc sambata seara in localitatea Paclișa, județul Alba. Pentru stingerea lui au intervenit pomperii militari. Militarii pompieri au intervenit cu o autospeciala și trei subofițeri, sambata seara in jurul orei 8:05, in localitatea Paclișa pentru a stinge un incendiu…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea a doua incendii. Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a cuprins un lan de orz din localitatea Nicolae Balcescu. A douza solicitare este…

- Militarii de la ISU Dobrogea au fost solicitati, in acesta noapte, sa intervina pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un apartament, situat la parterul unui bloc din Medgidia, strada Decebal.La locul interventiei au fost trimise doua autospeciale cu apa si spuma, un echipaj SMURD si o ambulanta…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un autoturism parcat in parcarea supermarketului Kaufland din zona ICIL din Constanta. Din primele informatii nu au fost victime.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constnata au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins vegetatia uscata de pe strada Tabacariei din Medgidia. ...

- Un incendiu izbucnit la un magazin din satul Viile, comuna Ion Corvin, din judetul Constanta, a alertat pompierii de la ISU Dobrogea.Potrivit primelor informatii este vorba despre magazinul universal din localitate.La locul interventiei a fost trimisa o autospeciala cu apa si spuma si un echipaj SMURD…

- Un incendiu a izbucnit miercuri seara, in jurul orei 22:00 la un autoturism aflat in afara parții carosabile pe raza localitații Manarade.. Pompierii au fost chemati sa intervina. „Garda Blaj intervine la un incendiu izbucnit la un autoturism aflat in afara parții carosabile, pe raza localitații Manarade,…

- Militarii de la ISU Dobrogea au fost solicitati sa intervina pentru localizarea si lichidarea unui incendiu, izbucnit la o autoutilitara.Incendiul a izbucnit in Eforie Nord, in zona Ro Ro.Totul s a intamplat la doar cativa pasi de o statie peco si GPL. Focul a fost stins de catre cetateni. ...