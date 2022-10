Judetul Constanta: Liceul Agricol Poarta Alba angajeaza. Ce post este vacant

Liceul Agricol Poarta Alba, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale de executie, vacante, de administrator financiar I S, in cadrul Compartimentului contabilitate.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt: nivelul studiilor studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta; vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii po ...