Județul Braşov, primul la autorecenzare. Peste 74% din populație a completat formularele de Recensământ Județul Brasov este lider in ce priveste procentul populatiei care a recurs la autorecenzare. 74.06% din populația județului s-a autorecenzat la Recensamantul 2022. La finalul perioadei de autorecenzare, Brașovul este județul care a performat cel mai bine. Aproape trei sferturi dintre locuitori au completat formularele de Recensamant, arata datele consultate de HotNews.ro . La polul opus se afla Iași, unde puțin peste 44% din chestionarele privind Recensamantul au fost completate. Dupa Brașov, topul județelor care stau cel mai bine la capitolul autorecenzare este completat de Harghita și Covasna,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

