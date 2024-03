Revine șeful Agenției Metropolitane Brașov, Dragoș David, în PNL? Ben-Oni Ardelean, fostul vicepreședinte al PNL, alaturi de platforma sa politica „Mișcarea Speranței”, revin in randurile Partidului Național Liberal, conform anunțului facut de reprezentanții partidului. Partidul Național Liberal a subliniat ca va fi intotdeauna primitor cu toți cei de buna credința, cu o reputație profesionala solida și o contribuție semnificativa in domeniul lor de expertiza. „Marți, fostul vicepresedinte PNL, Ben-Oni Ardelean, impreuna cu platforma sa politica, revine in echipa Partidului National Liberal. Vrem, in acelasi timp, sa lansam un apel catre toti cei din zona de… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

