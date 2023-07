Județul Bihor a fost devastat de furtună Județul Bihor a fost grav afectat de efectele furtunii de seara trecuta. Fenomenul a dus la numeroase daune, iar 26 de persoane au ajuns la spital. Raed Arafat a caracterizat furtuna petrecuta la Bihor ca fiind un fenomen total neobișnuit pentru zona și a sfatuit populația sa fie atenta la semnalele RoAlert, relateaza Digi24.ro. „Furtuna, care a fost o chestie total neobișnuita pentru zona respectiva și o premiera, dupa cum spun cei de acolo, a avut un efect major asupra mai multor localitați, dar in mod deosebit asupra orașului Oradea și Salonta. Vreo 200 de mașini au fost avariate, distruse,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

