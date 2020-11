Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Bogdan Mateescu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, ales de judecatorii, a anuntat, joi seara, ca urmeaza sa candideze pentru functia de presedinte al Consiliului. Acesta este al doilea judecator care iși anunța candidatura, dupa Evelina Oprina, reprezentanta a tribunalelor.…

- Judecatoarea Evelina Oprina, membru ales al CSM, acuza diverse presiuni asupra ei, dupa ce și-a anunțat intenția de a candida la șefia CSM in 2021. Chiar daca nu o face in mod direct, avand exprimari alese atent, Oprina lasa sa se ințeleaga faptul ca unii colegi pe care ii are sunt deranjați de intenția…

- Iurie Iordan a fost desemnat vicepreședintele Curții de Apel Chișinau. In cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii, membrii acesteia i-au aprobat candidatura cu majoritatea voturilor.

- Fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii candideaza pentru funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție. Colegiul pentru selecția și cariera judecatorilor a admis cererea sa pentru a candida la o funcție administrativa la CSJ, fiind printre cei cițiva magistrați care au obținut…

- Consiliul Superior al Magistraturii a scos la concurs funcțiile vacante de conducere pentru Parchete și instanțe de judecata. La nivelul județului Ialomița sunt vacante 7 astfel de funcții. In timp ce lista candidaților pentru instanțe așteapta validarea, CSM a dat publicitații numele candidaților considerați…

- Președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Anatol Pahopol, a anunțat ca demisioneaza din funcție. Pahopol a declarat ca este in imposibilitatea exercitarii acestei funcții, dupa ce a fost criticat public pentru activitatea sa.

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat convins ca in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii va fi analizata situatia sefei DIICOT, Giorgiana Hosu, dupa ce procurorii DNA au cerut condamnarea sotului ei. Intrebat in cadrul unei conferinte de presa daca Georgiana Hosu ar trebui sa demisioneze,…