- Premierul Ion Chicu a avertizat, din nou, cetatenii ca trebuie sa manifeste prudenta maxima in aceasta perioada, in contextul raspandirii COVID-19. Prim-ministrul a comunicat ca autoritatile au extins numarul de locuri in spitale, iar actualmente sunt ocupate doar circa 50% dintre acestea. Insa, pe…

- CHIȘINAU, 8 iun. - Sputnik. Președintele Partidului Democrat din Moldova, Pavel Filip, a recunoscut astazi ca PDM a facut multe greșeli in trecut, insa spune ca acum formațiunea muncește pentru a-și restabili numele in fața cetațenilor. © Sputnik / Алексей НикольскийPreședintele Dodon a amintit…

- Primarul de Balti, Renato Usatii, a anuntat ca duminica, la ora 10.00, in fata Guvernului, se va desfasura un protest organizat de veteranii razboiului de pe Nistru si cei ai razboiului din Afganistan. Protestul este organizat fata de „toate faradelegile care au avut si au loc si astazi in R.Moldova”.

- Deputata Partidului Politic Sor Marina Tauber infirma faptul ca formatiunea sa incerca sa cumpere deputati din Partidul Democrat din Moldova. Tot Marina Tauber infirma si declaratiile deputatului PDM NicolaAe Ciubuc prin care spunea ca a fost abordat de catre deputata in acest sens, noteaza IPN.

- Am argumentat intr-un articol anterior ca Romania actuala se afunda in prostocrație. Diagnoza este alternativa la impresii difuze – ca țara este controlata de straini, ca trecutul domina prezentul, ca poporul ar fi de vina. Trecerea la prostocrație Oricine poate constata ca masurile oneroase din Romania…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca partidul sau, PSD si Pro România au elaborat un proiect de lege prin care sa fie anulate, în mod automat, majoritatea amenzilor date în perioada starii de urgenta si nu prin intermediul instantei.„Am luat act de…

- Guvernul vrea sa modifice Legea audiovizualului astfel incat serviciile de platforma de partajare a materialelor video, precum YouTube si altele similare, sa intre sub supravegherea Consiliului National al Audiovizualului (CNA). Ele vor avea nevoie de autorizare de functionare de la institutie.

- In pandemia de coronavirus, Guvernul cauta soluții pentru a depasi nevoile din economie provocate de criza.Citește și: BALBELE continua: Raed Arafat și Alexandru Rafila SE CONTRAZIC privind protecția oferita de maști impotriva coronavirusului O soluție ar fi și ca salariile demitarilor…