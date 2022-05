Jucător NBA, împușcat mortal. Avea doar 31 de ani Baschetbalistul Adreian Payne (31 ani), jucator cu peste 100 de meciuri in liga profesionista nord-americana (NBA) si campion al Frantei in 2019 cu Villeurbanne, a fost impuscat mortal in Florida, a anuntat politia din Orlando, citata de AFP. Pe 9 mai la ora 1:37 dimineata, adjunctii serifului din comitatul Orange au raspuns la un apel din Orlando care anunta un schimb de focuri. Un barbat, indentificat ca fiind Adreian Payne, nascut pe 19 februarie 1991, a fost lovit de gloante si declarat mort la spital”, au anuntat autoritatile locale intr-un comunicat difuzat pe Twitter. Politia a adaugat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adreian Payne, fost jucator de baschet cu 107 meciuri in NBA, a fost impușcat mortal luni. Americanul avea 31 de ani. Adreian Payne, fost baschetbalist american la echipele Atlanta Hawks, Minnesota Timberwolves și Orlando Magic, a fost impușcat mortal pe strazile din Orlando, Florida. Luni dimineața,…

- Ședința Cosiliului va avea loc cu ușile inchise, iar principalul punct de pe ordinea de zi este conflictul dintre palestinieni și israelieni, soldat duminica, cu ranirea a 20 de persoane pe Esplanada Moscheilor din Ierusalim, potrivit AFP, citat de News.ro. Potrivit AFP, Franta, Irlanda, China, Norvegia…

- Shanghai a avertizat miercuri ca oricine incalca regulile de izolare a COVID-19 va fi tratat cu strictețe, mobilizandu-i totodata pe cetațeni sa iși apere orașul, in timp ce numarul de cazuri noi a crescut la peste 25.000. Centrul orașului Shanghai, candva plin de viața, parea gol, in timp ce departamentul…

- Razboiul declanșat de Putin in Ucraina a provocat manifestații in intreaga lume, sute de mii de oameni ieșind in strada pentru a condamna razboiul. Dar furia fața de liderul rus a captat și o victima nevinovata: un restaurant canadiano-francez, denumit Maison de la Poutine. Restaurantul a primit extrem…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a ținut un discurs, in fața națiunii, in cadrul caruia a ținut sa precizeze ca francezii nu sunt in razboi cu Rusia. Macron a mai precizat faptul ca razboiul din Ucraina a creat o ruptura in Europa. Intr-un discurs adresat națiunii miercuri, Emmanuel Macron a spus…

- Mai multe persoane au fost sechestrate peste cinci ore intr-un magazin Apple din centrul orașului Amsterdam. Poliția olandeza a dat primele detalii despre acest caz. Un barbat a luat ostatice mai multe persoane in centrul Amsterdamului, intr-un magazin Apple. “De la inceputul luarii de ostatici in Apple…

- Ultimul sondaj Eurobarometru, ”Parlemeter”, arata ca 42% dintre europeni considera sanatatea publica cea mai mare prioritate. Același sondaj indica faptul ca 40% dintre europeni sunt interesați de lupta contra saraciei și a excluderii sociale. 39% dintre europeni, in special tineri, considera ca lupta…

- Romania este cel mai mare exportator de porumb din UE și ocupa locul doi la grau și orz, cu un total de 8,7 milioane de tone de cereale livrate la extern, in sezonul actual, care a debutat in iulie 2021, potrivit datelor publicate de Comisia Europeana, dupa cum transmite Reuters. De la debutul sezonului…