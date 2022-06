Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie sarbatorește un moment unic in istorie: Jubileul de Platina al singurului sau suveran care a ajuns la 70 de ani de domnie. Regina Elisabeta a II-a se afla de atat de mult timp pe tron, incat pentru milioane de britanici, ea este singurul monarh pe care l-au cunoscut de cand s-au nascut.…

- Astazi se scrie istoria in Marea Britanie - Regina Elisabeta a II-a aniverseaza 7 decenii de la urcarea pe tron. La Londra, s-a incheiat fastuoasa parada militara dedicata celei mai longevive domnii din istoria Regatului Unit. Suverana a asistat la evenim

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a aparut joi la balconul oficial al Palatului Buckingham din Londra, in prima zi a festivitatilor care marcheaza Jubileul de Platina, regina fiind aclamata de zeci de mii de persoane, relateaza AFP.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a aparut joi la balconul oficial al Palatului Buckingham din Londra, in prima zi a festivitatilor care marcheaza Jubileul de Platina. Suverana a fost aclamata de zeci de mii de persoane. Alți membri ai familiei regale au mers in trasura la tradiționala parada…

- Festivitatile care marcheaza al 70-lea an de domnie incep oficial azi, cu patru zile de celebrari la care sunt asteptați sa participe milioane de oameni din intreaga tara si din toata lumea. „Multumesc tuturor celor implicati in reunirea comunitatilor, familiilor, vecinilor si prietenilor pentru a marca…

- Regina Elisabeta a II-a este primul monarh britanic care isi sarbatoreste Jubileul de Platina. Atentia lumii intregi va fi indreptata spre festivitatile care vor avea loc la Londra, timp de o saptamana, incepand cu 2 iunie.

- La 21 aprilie 2022, regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord aniverseaza implinirea a 96 de ani, in contextul in care anul acesta s-au implinit, in 6 februarie, 70 de ani de la proclamarea sa ca regina a Regatului Unit. Este primul monarh care sarbatoreste Jubileul…