”Am adaugat aeronave si echipaj de rezerva, suport logistic, am investit foarte mult in infrastructura, astfel incat daca exista probleme, oamenii sa rezolve aceste probleme mult mai repede decat inainte. Si daca te uiti la performanta noastra in august si septembrie, nu am mai anulat zboruri. Iar in septembrie nu am anulat niciun zbor in Romania. Si pe asta ne concentram acum, sa fim siguri ca investim in operatiuni ca sa nu mai anulam zboruri. Si daca ar fi sa anulam, oamenii au drepturile lor in acest sens”, a declarat marti pentru News.ro Jozsef Varadi, CEO-ul Wizz Air. El afirma ca Wizz Air…