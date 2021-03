Josep Maria Bartomeu a fost arestat. De ce este acuzat fostul președinte de la FC Barcelona Poliția din Catalonia l-a arestat, luni, pe fostul președinte de la FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Acesta a fost reținut alaturi de alți directori importanți ai clubului, pentru presupusa sa implicare in Barcagate, informeaza Marca . Luni dimineața, mai mulți polițiști de la „Mossos d’Esquadra”, secția Centrala a Crimelor Economice au percheziționat birourile de pe ”Nou Camp” și au confiscat mai multe documente. Forțele de ordine au cautat informați suplimentare in legatura cu ancheta legata de „Barcagate”, scandalul care a implicat conducerea clubului blaugrana in februarie 2020. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

- In urma unor raiduri efectuate la birourile Barcelonei din aceasta dimineața, poliția din Catalonia a decis sa il aresteze pe fostul președinte al Barcelonei, Josep Maria Bartomeu, conform presei spaniole. De asemenea, alaturi de Bartomeu au mai fost arestați și doi oficiali ai clubului – Oscar Grau…

