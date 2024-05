Stiri pe aceeasi tema

- In județul Arad a avut loc o intalnire intre viitorii medici și preoți pentru a dezbate o tema destul de ocolita: viața și moartea. Aceștia și-au impartașit experiențele și și-au dat mana pentru a ajuta

- Doru Viorel Ursu, fost ministru de Interne si judecator militar, a murit la varsta de 71 de ani, lasand in urma o cariera remarcabila in domeniul politic si juridic.Doru Viorel Ursu s-a nascut la Drobeta Turnu Severin pe 1 martie 1953. A absolvit Facultatea de Drept din Bucuresti in 1976 si a activat…

- Posibila unire a Moldovei cu Romania ar reprezenta „moartea Moldovei”, a „limbii și culturii moldovenești”, este de parere Bașcana Gagauziei, Evghenia Guțul. Declarația vine dupa ce recent ea avertiza ca Gagauzia se va desprinde de Moldova daca Chișinaul va decide sa formeze un stat unificat cu Romania.…

- Bașcana Gagauziei, Evghenia Guțul, considera ca posibila unire a Moldovei cu Romania ar reprezenta „moartea Moldovei”, a „limbii și culturii moldovenești”. Declarația vine dupa o alta afirmație recenta a ei, in care avertiza ca Gagauzia se va desprinde de Moldova, asta daca Chișinaul va decide sa formeze…

- Angajari la Gașca Zurli! Cel mai cunoscut teatru muzical privat pentru copii se primenește dupa plecarea din echipa a catorva actori ce s-au aflat in spatele catorva persoaje populare. Au ales sa iasa din povestea gaștii, Fetița Zurli (Vero Caliman, care a plecat dupa 18 ani din sanul echipei), Truli…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, liderul PNL, afirma ca, prin decesul lui Nicolae Manolescu, Romania l-a pierdut ”pe cel mai important critic literar si istoric contemporan al literaturii noastre”. ”Ne raman lucrarile lui, analizele sale profunde asupra marilor autori romani si comentariile care…

- Festivalul Internațional Shakespeare, Craiova sarbatorește anul acesta 30 de ani de la prima ediție și pornește in caravana prin Romania! Intre 25 martie și 30 aprilie, timp de 5 saptamani, Caravana Shakespeare prezinta, in premiera, in 30 de orașe din Romania „Operele complete ale lui Shakespeare”…

- La doar 31 de ani, Mihai Leric, pe numele sau real, s-a stins din viața zguduind intreaga lume a muzicii populare din Romania și intristandu-i și pe colegii sai de breasla. Carmen de la Salciua, care se cunoștea cu regretatul artist, a vorbit pentru prima data despre moartea acestuia.