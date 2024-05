Stiri pe aceeasi tema

- Prima analiza in profunzime a incarcaturii unei epave romane din secolul al IV-lea, descoperita in largul coastelor insulei Mallorca in 2019, a fost publicata recent in revista Archaeological and Anthropological Sciences. Cercetatorii au adoptat o abordare cuprinzatoare a analizei, folosind analiza…

- Rasturnare de situație in cazul femeii ucise, tranșate și aruncate pe un camp langa București. Din cercetarile facute de polițiști pana la acest moment a reieșit faptul ca aceasta era prostituata.

- Vineri seara, 5 aprilie 2024, in urma unui apel la numarul de urgența 112, a fost semnalata dispariția unui copil de langa mama sa in municipiul Ramnicu Valcea. Poliția Valcea a solicitat sprijinul Jandarmeriei Valcene pentru a gasi cat mai repede fetița de 12 ani disparuta. Cu ajutorul informațiilor…

- O tragedie de proporții s-a produs in Dolj, in urma cu cateva ore. Doi copii gemeni au fost gasiți morți in casa, dupa ce au fost intoxicați cu monoxid de carbon. De asemenea, bunica lor a fost gasit in stare de inconștiența alaturi de nepoții ei. O vecina a fost martora la scena ingrozitoare.

- O femeie, doctorita de profesie, data disparuta de tatal ei, a fost gasita de politisti pe un camp din zona unei paduri de langa parcul Bragadiru. Miercuri, la ora 16.15, tatal femeii a anunțat la 112 ca aceasta a plecat de acasa de cinci ore și nu mai știe nimic de ea. Polițiștii s-au mobilizat rapid,…

- O femeie, doctorita de profesie, data disparuta de tatal ei, a fost gasita de politisti pe un camp din zona unei paduri de langa parcul Bragadiru. Miercuri, la ora 16.15, tatal femeii a anunțat la 112 ca aceasta a plecat de acasa de cinci ore și nu mai știe nimic de ea. Polițiștii s-au mobilizat rapid,…

- Un barbat iși plimba liniștit cainele prin padure, ca in fiecare zi. Devenise un obicei sa-și petreaca ore bune printre copaci, insoțit numai de prietenul lui cel mai bun.Ceva l-a facut, insa, sa se abata puțin de la traseul obișnuit, așa ca s-a trezit in mijlocul unui luminiș. Acolo, nu mica i-a fost…

- Arheologii au descoperit recent un atelier de fierarie din epoca fierului, vechi de aproximativ 2.700 de ani, langa Wittenham Clumps, in Oxfordshire, Anglia. Atelierul ofera dovezi rare de forjare in primele zile ale prelucrarii fierului in Marea Britanie, relateaza Rador Radio Romania.Ramașițele…