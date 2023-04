Stiri pe aceeasi tema

- Josep Borrell indeamna marina militara din tarile membre sa patruleze prin Stramtoarea Taiwan, potrivit unui articol de opinie publicat duminica de un saptamanal francez, dupa ce marti a afirmat ca Taiwanul este "crucial" pentru Europa.

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, indeamna marina militara din tarile membre sa patruleze prin Stramtoarea Taiwan, potrivit unui articol de opinie publicat duminica de un saptamanal francez, dupa ce marti a afirmat ca Taiwanul este "crucial" pentru Europa, noteaza AFP, citat de Agerpres.Europa…

- Taiwanul este "crucial" pentru Europa din punct de vedere economic si strategic, a declarat marti seful diplomatiei europene, Josep Borrell, la cateva zile dupa afirmatiile presedintelui francez Emmanuel Macron care invita "sa nu se mearga pe urmele" SUA, relateaza France Presse, potrivit Agerpres.…

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock incepe joi o vizita in China, menita sa reafirme unitatea politica a Uniunii Europene in fata superputerii emergente, in conditiile in care comentariile lui Emmanuel Macron au dezvaluit posibile fisuri in abordarea comuna fata de Beijing, relateaza Reuters,…

- Seful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, va vizita China saptamana viitoare, continuand o serie de calatorii la Beijing ale unor inalti oficiali europeni, informeaza Reuters, citat de news.ro.Josep Borrell va vizita China intre 13 si 15 aprilie, a declarat joi purtatorul de cuvant…

- Șeful diplomației europene pare sa aiba orbul gainilor. Josep Borrell a afirmat ca „UE dorește sa evite dependența de China, așa cum a fost de gazul rusesc”. Dorește e una, poate e alta. „Dorim sa evitam ca relatia noastra cu China sa ne faca dependenti asa cum am fost de Rusia”, a subliniat Borrell…

- Șeful diplomației europene Josep Borrell a estimat, vineri, ca a observat "o mica imbunatațire" la nivel diplomatic cu Rusia in timpul reuniunii G20 din India, in ciuda diviziunilor asupra Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- „Nimeni nu ataca Rusia. Rusia este agresorul. Este un an de cand a lansat invazia și nu vedem niciun semn ca Putin nu se pregatește pentru pace. El se pregatește și pentru mai mult razboi. Putin nu trebuie sa caștige”, a afirmat Stoltenberg, la Varșovia, unde marți are loc o reuniunea a presedintelui…