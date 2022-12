Stiri pe aceeasi tema

Fernando Santos nu intentioneaza sa demisioneze din postul de selectioner al Portugaliei, dupa infrangerea suferita sambata in fata Marocului (scor 0-1), in sferturile de finala ale Cupei Mondiale din Qatar, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Selectionerul nationalei Portugaliei, Fernando Santos, a dezvaluit vineri, intr-o conferinta de presa, vizibil frustrat in contextul polemicilor legate de Cristiano Ronaldo, ce s-a intamplat in culise, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

Fernando Santos are ''o relatie foarte apropiata'' cu starul Cristiano Ronaldo, insa acest lucru nu ii influenteaza deciziile tactice, a afirmat selectionerul Portugaliei la finalul meciului castigat cu scorul de 6-1 in fata Elvetiei, marti seara, in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal…

Brazilia a caștigat cu 2-0 confruntarea cu Serbia, dar intreaga țara este cu ochii pe Neymar. Superstarul lui PSG s-a accidentat și a ieșit in lacrimi de pe teren, dupa un tackling agresiv al lui Gudelj din minutul 49.

Format ca fundas la River Plate intre 1998 si 2003, Martin Demichelis s-a intors la Buenos Aires pentru a-si lansa cariera de antrenor principal, anunța news.ro.

Tenismanul rus Andrei Rublev, principalul favorit, s-a calificat vineri in semifinalele turneului ATP 250 din orasul spaniol Gijon, dotat cu premii in valoare de 612.000 de euro, dupa ce a dispus in doua seturi, 7-5, 6-3, de americanul Tommy Paul, cap de serie nr.5, informeaza AFP.

Italienii de la Tuttosport scriu ca prima soluție pentru posibila inlocuire a lui Simone Inzaghi pe banca lui Inter este Cristian Chivu, noteaza gsp.ro.

Antrenorul elvetian Urs Fischer ramane in continuare pe banca tehnica a clubului german de fotbal Union Berlin, liderul la zi din Bundesliga, a anuntat miercuri gruparea, mentionand ca tehnicianul si-a prelungit contractul, scrie DPA.