Institutia a reamintit ca acest 'neobosit povestitor al vietii culturale a tarii' s-a stabilit in Mexic in 1940 dupa ce, in urma Razboiului Civil spaniol, familia sa a emigrat mai intai in Franta, apoi in Belgia, Republica Dominicana si Cuba. Jose de la Colina a fost fondatorul si colaboratorul mai multor publicatii culturale precum Tanto Plural, Vuelta, Sabado, La Letra y la Imagen, Diogenes, Ideas de Mexico, Revista Mexicana de Literatura, Revista de la Universidad si La Palabra y el Hombre.

In 1994, el a intrat in Sistemul National al Creatorilor de Arta, a castigat Premiul National…