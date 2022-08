Johnny Depp a obținut primul rol important intr-un film dupa victoria obținuta in procesul contra fostei sale soții, Amber Heard.Este primul sau rol major pe care l-a obținut in ultimii doi ani. In 2020, Johnny Depp a fost inlocuit in franciza cinematografica „Fantastic Beasts”, un spin-off al „Harry Potter”, dupa ce a pierdut procesul de calomnie impotriva cotidianului The Sun. In urmatorul film, Johnny Depp il va intruchipa pe controversatul Ludovic al XV-lea, potrivit people.com . „Jeanne du Barry” este o drama romantica istorica care urmarește povestea lui Jeanne, o tanara femeie din clasa…