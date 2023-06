Stiri pe aceeasi tema

- The Hollywood Vampires, grupul format din Alice Cooper, Johnny Depp si Joe Perry, a concertat joi seara la Romexpo, in București. In timpul spectacolului, „Piratul din Caraibe” a avut parte de o surpriza din partea fanilor romani, care i-au cantat „La mulți ani”.

- Johnny Depp a facut spectacol joi seara in Bucuresti, pe scena de la Romexpo. Faimosul actor a venit insotit de nume grele ale muzicii rock, alaturi de care a infiintat o trupa, in urma cu peste un deceniu. In timpul concertului, Depp a purtat o bluza traditionala romaneasca, un cadou primit chiar inainte…

- Johnny Depp a concertat aseara in București, la Romexpo, alaturi de trupa Hollywood Vampires. In timpul spectacolului, actorul a avut parte de un moment neașteptat din partea publicului, toți ce-i prezenți i-au cantat „La mulți ani”, astazi el a implinit 60 de ani. Ieri, 8 iunie, Johnny Depp a ajuns…

- Johnny Depp a ajuns in Romania și urmeaza sa susțina un concert in București, la Romexpo. Acesta urca pe scena alaturi de colegii sai de trupa: Alice Cooper și Joe Perry. Iata ce declarații a facut el despre viața și cariera sa.

- Supergrupul din care fac parte Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry (Aerosmith) si Tommy Henriksen revine la Bucuresti pe 8 iunie la Romexpo in Parcarea C, in aer liber. In deschidere vor urca pe scena 12 Limbs. 12 Limbs e o formatie tanara ce vine din Londra, Marea Britanie. Abordeaza un Indie Rock…

- Johnny Depp a fost vazut devenind vizibil emotionat, cand noul sau film Jeanne du Barry a fost ovationat timp de sapte minute la Festivalul de Film de la Cannes care a avut loc in 16 mai. Filmul in limba franceza a fost filmat in 2022 aproximativ in aceeasi perioada cu procesul sau cu fosta sotie Amber…

- Procesul in care Johnny Depp a ieșit caștigator in procesul de violența domenstica intentat de fosta soție, Amber Heard, l-a imbogațit pe actor și cantareț. Dupa rasunatorul caștig in instanța, Depp va reprezenta imaginea barbatului universal in campania unui parfum de mare succes scos pe piața de gigantul…

- Viorica și Ionița de la Clejani sunt nerabdatori sa-l revada pe bunul lor prieten, Johnny Depp, actorul din seria ”Pirații din Caraibe”. La concertul acestuia, cu Trupa Hollywood Vampires, programat pe 8 iunie, la Romexpo, in București, intreaga familie a celebrilor lautari va fi prezenta, ca sa-l susțina.…