Stiri pe aceeasi tema

- Instagram a atins pragul de 1 miliard de utilizatori activi, confirmand interesul crescut al publicului, mai ales tanar, pentru aceasta retea de socializare, si a lansat un serviciu video, numit IGTV, potrivit theverge.com. Instagram a atins pragul de 1 miliard de utilizatori activi, confirmand…

- Dupa ce a facut ravagii in trei galaxii și aproape jumatate cu turneul „Interlocutor”, The Kryptonite Sparks lanseaza in premiera videoclipul single-ului, chiar aici, pe Terra și chiar acum, pe 4 mai. Marele premiu pentru punerea in scena a videoclipului revine chiar membrilor formației TKS, supereroi…

- Prezentarea in exclusivitate a primelor secvente din ''Morometii 2'', cel mai asteptat film romanesc al anului, insotita de un concert special, lansarea primului documentar al unei trupe romanesti si revenirea dupa 5 ani in festival a celei mai spectaculoase trupe etno din Ucraina anima serile celei…

- Viitorul mare cutremur care se va produce in Romania va fi de adancime, asemanator celui din 1802, iar acesta va fi norocul tarii noastre, a declarant, vineri, pentru Agerpres, directorul onorific al Institutului National de Fizica Pamantului, Gheorghe...

- Marele maestru rus Anatoli Karpov a declarat, luni, cu prilejul participarii sale la Conferinta Internationala a Stiintelor Economice si Sociale de la Bucuresti, ca Federatia Romana de Sah se implica din ce in ce mai mult in promovarea sahului juvenil. ''Vin cu placere din anul…

- Marea Britanie și Comisia Europeana au ajuns la un acord politic cu privire la termenii perioadei de tranziție dupa BREXIT. Daca situația cetațenilor a fost conturata in linii mai clare, cum vor arata schimburile comerciale și financiare intre țarile membre UE și Regatul Unit ramane un capitol destul…

- Marele violonist britanic Nigel Kennedy se intoarce in Romania pentru un eveniment special: Bach & Gershwin, doua epoci muzicale diferite ce vor fi interpretate cu maiestrie si culoare de catre virtuozul artist. Concertul va avea loc toamna aceasta, pe 8 octombrie, la Sala Palatului din Bucuresti.

- aEzTreasure Hunt AZN CENTRUL ISTORICaE te provoacAƒ sAƒ devii un cumpAƒrAƒtor informat E™i sAƒ cA¢E™tigi obiecte promoE›ionale sau chiar Marele premiu. aEzDistreazAƒ-te la cumpAƒrAƒturi A®n centrul istoricaE este motto-ul care te A®ndeamnAƒ sAƒ parcurgi un traseu care sAƒ includAƒ un numAƒr de minimum…