Joe Biden: Vom creşte prezenţa militară în Polonia şi România Presedintele SUA Joe Biden a declarat, intr-o conferinta de presa, ca va fi crescuta prezenta militara in Polonia si Romania, in contextul situatiei de la frontierele Ucrainei. Motivul creșterii prezenței militare in cele doua țari est-europene ține de obligatia legata de Articolului 5 din Tratatul NATO, de a apara aceste state, precizand ca nu exista o astfel de obligatie fata de Ucraina, desi situatia acesteia este ingrijoratoare. ”Vom creste prezenta militara in Polonia si Romania, pentru ca avem o obligatie sacra in termenii Articolului 5, de a apara aceste state. Ele sunt parte a NATO. Nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

