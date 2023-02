Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a respins initiativa Chinei pentru negocierea si incheierea unui acord de pace intre Rusia si Ucraina, a dat el clar de inteles intr-un interviu acordat vineri postului ABC, citat de CNN.

- Xi Jinping, presedintele Chinei, va vizita Rusia. Cu doua zile inainte sa se implineasca un an de la invazia din Ucraina, președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit cu diplomatul chinez de rang inalt Wang Yi și, cu aceasta ocazie, a confirmat ca se va intalni cu omologul sau Xi Jinping. Ce plan pun…

- Președintele din Belarus, Aleksandr Lukasenko, a comentat vizita planificata a presedintelui american Joe Biden in Polonia și l-a invitat pe seful de la Casa Alba la Minsk pentru a discuta despre „incheierea razboiului" in Ucraina, informeaza agenția belarusa Belta, citata de Agerpres.Mai mult, Aleksandr…

- Liderul belarus Aleksandr Lukasenko, comentand vizita planificata a presedintelui american Joe Biden in Polonia, l-a invitat pe seful Casei Albe la Minsk pentru a discuta despre "incheierea razboiului" in Ucraina si a asigurat ca, in acest caz, si seful statului rus Vladimir Putin "va veni" in capitala…

- La peste 300 de zile dupa ce tara sa a fost invadata de Rusia, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a venit la Washington pentru discutii despre ceea ce ar putea urma in urmatoarele 300 de zile. Presedintele american Joe Biden si liderul ucrainean au parut sa faca un front unit, dar Biden nu l-ar…

- La 300 de zile dupa ce tara sa a fost invadata de Rusia, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a venit la Washington pentru discutii despre ceea ce ar putea aduce urmatoarele 300 de zile. Presedintele american Joe Biden si liderul ucrainean au parut sa faca un front unit, dar Biden nu l-ar fi invitat…

- Ucraina trebuie sa ia in considerare noile “realitați” teritoriale care includ anexarea de catre Rusia a patru regiuni ucrainene, a declarat Kremlinul ca raspuns la propunerea de pace in trei etape a președintelui Volodimir Zelenski, citat de The Guardian.

- Propunerea presedintelui francez Emmanuel Macron ca Rusia sa primeasca garantii de securitate in cadrul unor viitoare negocieri menite sa puna capat razboiului din Ucraina a fost primita duminica cu critici puternice la Kiev si in statele baltice, relateaza publicatia Financial Times.