- Seful diplomatiei britanice Dominic Raab, criticat pentru gestionarea crizei din Afganistan, s-a aparat miercuri, in fata deputatilor, de acuzatia ca a fost luat pe nepregatite si a anuntat ca se va deplasa in scurt timp in regiune, mentionand totodata ca evaluarile serviciilor secrete britanice…

- Germania va oferi sprijin pentru afganii care i-au ajutat armata și organizațiile și dupa data de 31 august, dupa ce operațiunea de evacuare americana se va fi terminat, a anunțat Angela Merkel, miercuri, conform Reuters . „Finalul operațiunii in cateva zile nu trebuie sa insemne finalul eforturilor…

- Angajamentul SUA fața de afganii a caror viața este amenințata in țara lor se extinde dincolo de termenul de 31 august pe care președintele Joe Biden l-a stabilit pentru finalizarea evacuarii trupelor din Afganistan, a declarat, pentru Reuters, un inalt oficial al Departamentului de Stat. Acesta a adaugat…

- Vicepresedinta americana Kamala Harris a promis luni in Singapore, prima destinatie a unui amplu turneu in Asia de Sud-Est, un "angajament durabil" al SUA in regiune intr-un moment in care degringolada americana in Afganistan suscita ingrijorari din partea aliatilor Statelor Unite, relateaza AFP,…

- Un schimb de focuri a avut loc luni intre forte de securitate afgane si atacatori necunoscuti la poarta dinspre nord a aeroportului din Kabul, a anuntat armata germana pe Twitter, relateaza Reuters. In incident au fost implicate forte afgane, americane si germane. Un soldat afgan a fost ucis si alti…

- Talibanii au tras focuri de arma în aer și au folosit bastoane pentru a forța oamenii disperați sa fuga din Afganistan sa faca un pas în spate și pentru a forma cozi ordonate în fața aeroportului din Kabul duminica, au spus martorii, la o zi dupa ce șapte persoane au murit strivite…

- Statele Unite i-au sfatuit pe cetatenii americani aflati in Afganistan sa evite sambata deplasarile spre aeroportul din Kabul, unde mii de persoane s-au strans incercand sa fuga dupa ce talibanii au preluat controlul in tara, transmite Reuters. 'Din cauza amenintarilor potentiale de securitate dincolo…

- Talibanii au adoptat un ton conciliator in prima lor conferinta de presa sustinuta marti dupa preluarea puterii in Afganistan, relateaza dpa si Reuters. Purtatorul de cuvant Zabihullah Mujahid le-a spus jurnalistilor ca talibanii nu sunt ostili fata de nimeni. ‘Nu ne dorim dusmani interni sau externi’,…