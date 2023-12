Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, si consilierii sai considera ca zilele lui Benjamin Netanyahu ca premier al Israelului sunt numarate, scrie Politico. Joe Biden i-a sugerat lui Netanyahu sa se gandeasca la lecțiile pe care ar dori sa le transmita succesorului sau.Joe Biden i-a transmis lui Netanyahu…

- Presedintele american Joe Biden a declarat miercuri ca Israelul nu are doar dreptul, ci "responsabilitatea" de a se apara dupa sangerosul atac al Hamas si ca trebuie sa faca "tot ce ii sta in putere pentru a cruta civilii", relateaza AFP, conform AGERPRES.El a cerut, de asemenea, ca atacurile asupra…

- Barack Obama comenteaza rar cu privire la crizele active de politica externa. O astfel de ocazie este razboiul impotriva Hamas in legatura cu care, fostul președinte atenționeaza și spune ca orice strategie militara israeliana care ignora costul uman al razboiului „poate avea in final un efect contrar”.…

- Președintele american Joe Biden a promis, intr-o declarație laconica facuta miercuri seara de la bordul US Air Force One ca Statele Unite vor „elibera oameni”, referitor la soarta ostaticilor americani deținuți in prezent de Hamas, in urma atacurilor asupra Israelului din data de 7 octombrie, informeaza…

- Presedintele american Joe Biden a promis ca va face "tot ce-i sta in putere" pentru a-i elibera pe cetatenii americani tinuti ostatici de Hamas, intr-un interviu din care un prim extras a fost difuzat vineri de CBS, potrivit AFP.Joe Biden a purtat vineri o discutie de la distanta cu familiile celor…

- Președintele american Joe Biden a declarat miercuri ca este important ca legile razboiului sa fie respectate de Israel, care ataca Fașia Gaza ca raspuns la loviturile surpriza lansate de Hamas asupra teritoriului sau, sambata, 7 octombrie, relateaza AFP, citata de France 24, și News.ro.Premierul israelian…

- Joe Biden s-a adresat miercuri unei mese rotunde de lideri evrei la Washington, unde a descris atacul sangeros al Hamas asupra Israelului ca fiind "cea mai mortala zi pentru evrei de la Holocaust incoace", scrie The Guardian, informeaza News.ro.Presedintele american a declarat ca atacul de sambata…

- Președintele SUA a dispus duminica acordarea de sprijin suplimentar Israelului, dupa atacurile teroriste ale Hamas, anunța biroul de presa al Casei Albe, fara a oferi detalii suplimentare cu privire la asistența furnizata. Anunțul apare dupa cea de-a doua convorbire telefonica purtata de Joe Biden și…