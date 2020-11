Joe Biden, primul discurs de invingator: E timpul sa vindecam America. Promit sa fiu un presedinte care uneste

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al SUA Joe Biden si-a inceput discursul rostit in Wilmington, Delaware, afirmand ca poporul american si-a exprimat clar optiunea. El a avut un mesaj si pentru sustinatorii lui Donald Trump, carora le-a transmis ca a venit timpul sa vindece America, dand asigurari ca va munci din greu…

- Administrația noastra va fi despre oameni și vom face ca America sa fie respectata din nou in lume, a spus democratul Joe Biden, sambata seara, in primul sau discurs ca președinte ales al Statelor Unite. Trebuie sa facem din aceasta țara un taram pentru toata lumea. Trebuie sa recladim spiritul acestei…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, este asteptat sa se adreseze natiunii americane sambata seara, la ora locala 20:00, potrivit unui consilier de campanie, transmite Reuters. Fostul vicepresedinte in timpul administratiei Barack Obama a postat pe Twitter un mesaj, declarandu-se onorat de faptul ca…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, a reiterat vineri seara (sambata dimineata, ora Romaniei), ca este increzator in castigarea scrutinului prezidential din Statele Unite cu o majoritate...

- Joe Biden se apropie tot mai mult de victorie, iar daca e anuntat castigator printre primii cu care va trebui sa vorbeasca este un adversar politic, dar si un veteran in Senat ca el insusi, si anume liderul Majoritatii din Senat, republicanul Mitch McConnell, relateaza CNN.

- Cu 253 de electori din cei 270 necesari pentru Victorie, candidatul democrat Joe Biden este la un pas de castigarea presedintiei SUA. Cu un avantaj in Arizona si Nevada, Biden a reusit sa recupereze masiv in Georgia si sa treaca pe prima pozitie, cu un avataj de aproape 1000 de voturi, dupa numararea…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden era dat marti seara castigator in statul Colorado, care a votat in 2016 pentru Hillary Clinton, conform canalelor de televiziune Fox si NBC, relateaza AFP. Aceasta victorie ii aduce noua electori suplimentari, care se adauga celor 117 castigati in alte state…

- La cateva zile de la interzicerea anunțurilor care declara o victorie timpurie in timpul alegerilor prezidențiale din Statele Unite, Facebook va elimina și reclamele care pun sub semnul intrebarii anumite procese electorale, potrivit BBC. Dupa ce mai multe persoane publice din SUA au transmis…