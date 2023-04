Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, ii va spune presedintelui columbian, Gustavo Petro, in cadrul discutiilor de joi, de la Casa Alba, ca este dispus sa relaxeze sanctiunile impuse Venezuelei doar in schimbul unor masuri concrete pentru alegeri corecte in tara, a declarat un oficial din administratie…

- Președintele american, in vasta de 80 de ani, a declarat vineri, la finalul deplasarii oficiale in Irlanda, ca a decis sa candideze pentru al doilea mandat și ca va anunța oficial intrarea in campania de realegere „relativ curand”, potrivit Reuters . „Vom anunța relativ curand (nr. candidatura). Dar…

- Presedintele democrat al SUA, Joe Biden, a confirmat luni intr-un interviu televizat ca doreste sa obtina si al doilea mandat la Casa Alba, dar deocamdata nu este pregatit sa-si anunte candidatura pentru alegerile din 2024, relateaza agentiile Reuters si EFE.

- Presedintele american Joe Biden va vizita Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord in perioada 11-14 aprilie pentru a marca, pe de-o parte, implinirea a 25 de ani de la semnarea acordului de pace din Vinerea Mare care au pus capat la 30 de ani de violente politice si, pe de alta parte,…

- Presedintele american Joe Biden se pregateste sa anunte marti un ordin executiv care va inaspri verificarile de cazier pentru cei care vor sa cumpere arme de foc, informeaza Reuters, care mentioneaza ca este vorba de cea mai cuprinzatoare masura politica pe care o poate decide liderul democrat de la…

- Președintele american Joe Biden, 80 de ani, a fost supus in luna februarie unei operații pentru a i se indeparta de pe piept o leziune a pielii, care s-a dovedit a fi de tip canceros, a anunțat vineri, 3 martie, medicul sau de la Casa Alba, Kevin O’Connor, citat de Reuters. Biden va continua supravegherea…

- Sprijinul Statelor Unite ale Americii pentru Ucraina ramane ferm, a declarat marti, la Varsovia, presedintele american Joe Biden, in timpul intrevederii cu omologul sau polonez Andrzej Duda, transmit Reuters si AFP. Joe Biden a fost primit oficial la Varșovia de catre președintele Poloniei, Andrzej…

