Joe Biden în Polonia: „Ucraina nu va fi o victorie a Rusiei” Joe Biden a avut un discurs fluviu, in care a lansat atacuri asupra Rusiei și aliaților sai, dar a reconfirmat sprijinul total, necondiționat, pentru Ucraina. „Vizita de anul acesta din Polonia vine dupa toate crimele președintelui Putin. Riscam, dupa 75 de ani de pace, sa fim distruși. Pot sa va spun ca Kievul este liber in continuare. Cand Rusia a invadat, nu doar Ucraina a fost testata, ci și SUA și NATO. Intrebarile sunt foarte simple, dar și complicate. Suntem puternici sau slabi, suntem aliați sau divizați. Un an mai tarziu avem raspunsul. Suntem puternici. De asemenea, ne confruntam cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

