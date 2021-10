Stiri pe aceeasi tema

- Congresul SUA a evitat paralizia serviciilor federale in extremis joi, dar alte câteva pericole amenința în continuare președinția lui Joe Biden, care încearca sa-i calmeze pe democrați, aflați într-un razboi fratricid în jurul vastelor sale proiecte de investiții și reforme,…

- In cel mai recent interviu acordat, fostul presedinte american Donald Trump a declarat ca este decis sa revina la Casa Alba, astfel ca va candida la alegerile din 2024. „Doar diagnosticul unui doctor" ar putea opri candidatura lui Donald Trump, al 45-lea presedinte al Americii, pentru alegerile prezidentiale…

- Președintele american Joe Biden l-a primit la Casa Alba pe noul premier israelian Naftali Bennet. In timpul intalnirii Biden pare sa ațipeasca in timp ce interlocutorul sa vorbea. Oamenii care erau prezenți in Biroul Oval au raportat ca președintele Biden parea ca doarme in timpul intalnirii…

- Sapte membri ai politiei Capitoliului au depus plangere joi impotriva presedintelui Donald Trump si a unor grupuri extremiste, acuzandu-i ca sunt direct responsabili de asaltul criminal asupra sediului Congresului american de la Washington, de pe 6 ianuarie, relateaza AFP. Fostul locatar de la Casa…

- Senatul american a aprobat marti planul ambitios de investitii in infrastructura dorit de Casa Alba, in valoare de 1.200 de miliarde de dolari, oferind astfel un succes presedintelui democrat Joe Biden, care insa va trebui sa astepte votul din camera inferioara a Congresului pentru a-si clama victoria,…

- Președintele american Joe Biden a anunțat o noua cerința pentru încurajarea achizițiilor de produse fabricate în Statele Unite, aceasta urmând sa întareasca politica „Made in America”, unul dintre proiectele fanion ale predecesorului sau, republicanul Donald Trump,…

- Presedintele american Joe Biden a primit-o la Casa Alba pe Angela Merkel, cu care a discutat despre dezacorduri cu privire la China si Rusia, in contextul in care Washingtonul si Berlinul incearca sa-si relanseze relatiile, puse la grea incercare de catre fostul presedinte Donald Trump, relateaza Reuters.

- Presedintele democrat Joe Biden a ales un republican, fostul senator de Arizona Jeff Flake, drept candidat pentru postul extrem de sensibil de ambasador in Turcia, a anuntat marti Casa Alba intr-un comunicat, noteaza AFP. "Cu aceasta numire, administratia Biden reafirma cea mai buna traditie a politicii…