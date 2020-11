Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele-ales al SUA, Joseph Biden, analizeaza posibilitatea de a o numi pe Janet Yellen, fost presedinte al Rezervei Federale (FED), in functia de secretar al Trezoreriei, afirma surse politice de la Washington ciate de agentia Bloomberg, noteaza Mediafax. Janet Yellen a anulat participarea…

- Presedintele-ales al SUA, Joseph Biden, analizeaza posibilitatea de a o numi pe Janet Yellen, fost presedinte al Rezervei Federale (FED), in functia de secretar al Trezoreriei, afirma surse politice de la...

- Donald Trump, inca președintele in funcție al Statelor Unite, le-a transmis consilierilor ca analizeaza posibilitatea de a candida din nou in scrutinul prezidential, in anul 2024, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com, noteaza Digi 24. Sub protecția anonimatului,…

- Președintele american in exercițiu, Donald Trump, a fost sambata la Trump National Golf Club din Sterling, Virginia, in timp ce numaratoarea voturilor pentru viitorul șef al statului continua, relateaza CNN . Este cea de-a 410-a zi petrecuta de Trump la una dintre proprietațile sale, de la preluarea…

- Presedintele in functie al Statelor Unite, Donald Trump , a cerut joi oprirea numararii voturilor, in contextul in care denunta posibile fraude in procesarea buletinelor de vot prin corespondenta. "Opriti numararea voturilor!", a transmis Donald Trump, prin Twitter. "Orice buletin de vot venit dupa…

- Ultimele date: 264 - 214 pentru Biden Procesul de vot pentru alegerea celui de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii a ajuns la final. Americanii au avut de ales intre presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump , care aspira la al doilea mandat , si candidatul Partidului Democrat, …

- Procesul de vot pentru alegerea celui de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii a ajuns la final. Americanii au avut de ales intre presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, care aspira la al doilea mandat, si candidatul Partidului Democrat, Joe Biden. Dupa inchiderea urnelor,…