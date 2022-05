Stiri pe aceeasi tema

- Karine Jean-Pierre, 44 de ani, este noua purtatoare de cuvant de la Casa Alba, prima persoana de culoare si declarata lesbiana care ocupa aceasta functie in Statele Unite, a anuntat, joi, presedintele Joe Biden, scrie CNN, potrivit news.ro.Jean-Pierre, originara din Martinica, cu parinti haitieni,…

- Președintele Joe Biden a ordonat, vineri, Departamentului de Stat al SUA sa acorde Ucrainei sprijini militar in valoare de 350 de milioane de dolari, potrivit CNN, care citeaza Casa Alba. Intr-un memorandum adresat secretarului de stat Antony Blinken, Biden a ordonat ca 350 de milioane de dolari alocați…

- O invazie rusa in Ucraina ar putea fi declanșata in orice moment, inclusiv in aceasta saptamana, a declarat, luni seara, un oficial al Casei Albe. Karine Jean-Pierre, adjuncta secretarului de presa al Casei Albe, a declarat la un briefing de presa ca Statele Unite „știu foarte bine” ce se petrece in…