Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul hotelurilor, restaurantelor si cafenelelor (HoReCa) este marcat de un paradox: in timp ce patronatele se plang ca exista o criza a fortei de munca, se pare ca salariile sunt unele dintre cele mai mici din Romania.Cu toate acestea, exista unele joburi in domeniu unde salariile sunt…

- Romanii care vor salarii peste minimumul pe economie, dar nu au studii superioare se pot orienta pentru o serie de meserii mai bine platite, precum dispecer, vopsitor auto sau maistru, unde lefurile depașesc frecvent 3.000 de lei net pe luna, potrivit datelor furnizate de Salario, comparatorul dezvoltat…

- Aproape 103.000 de joburi au fost scoase la bataie in perioada iunie-august 2021. Vara aceasta a doborat toate recordurile din ultimii trei ani in ceea ce privește numarul de joburi disponibile pe piața muncii. Angajatorii au scos la bataie cu 16% mai multe locuri de munca fața de vara lui 2019 și cu…

- Mulți sunt curioși care sunt salariile angajaților de la Rompetrol. Ai mai jos sumele pe care le caștiga ei. Cu cat pleaca acasa un șef in fiecare luna? Angajații lucreaza in ture de 12/24 și 12/48. Salarii angajați Rompetrol: cat caștiga un șef? Angajații de la Rompetrol lucreaza in ture de 12/24 și…

- Salariile romanilor care muncesc in strainatate nu sunt deloc mici, comparativ cu ce ar caștiga in țara natala. Sunt din ce in ce mai multe oferte de locuri de munca pentru aceștia in afara țarii, iar printre cei mai cautați sunt sudorii, șoferii de camion și instalatorii. Salariile pentru aceștia variaza…

- Opt din zece angajati romani iau in calcul sa munceasca si dupa iesirea la pensie – sondaj Opt din zece angajati romani iau in calcul sa munceasca si dupa iesirea la pensie. De asemenea, cei mai multi dintre angajati iau in calcul sa isi schimbe locul de munca, pentru a avea venituri mai mari. Opt din…

- Salario, comparatorul de salarii de salarii lansat de catre eJobs , cel mai mare portal de recrutare din Romania, permite tuturor romanilor sa vada daca sunt platiți la un nivel corect. eJobs este deținut de grupul Ringier, care editeaza și ziarul Libertatea. Un expert contabil caștiga in medie 4.000…

- Salariile din industria HoReCa au crescut cu pana la 20% fata de 2019. Informația este sustinuta de mai mult de jumatate dintre reprezentantii companiilor participante la un sondaj. In unele cazuri salariile medii depasesc 4.000 lei, conform datelor centralizate de o platforma de…