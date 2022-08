Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde pe intreg teritoriul vor fi in vigoare avertizari meteo de canicula, de joi pana duminica. Atenționarea meteo de canicula vizeaza tot teritoriul Greciei, in perioada 18-22 august, iar temperaturile pot atinge maxime…

- Un turist britanic, care nu s-a mișcat ore in șir de pe șezlongul sau de pe o plaja din Grecia, a fost declarat mort in cursul serii, cand a fost gasit de angajații plajei respective. Turistul, in varsta de 54 de ani, a fost gasit sambata seara, pe o plaja din Stalida, frecventata in general de turiști…

- Joaca-te si invata din trecut! Patrimoniul istoric al judetului Iasi va fi valorificat in cadrul unui proiect Erasmus^ in care istoria este pusa in valoare prin intermediului jocului. Inspectoratul Scolar Judetean Iasi va fi, in perioada 2022-2024, partener al proiectului Erasmus^ „Playing and learning…

- Romanii prefera sa mearga in Grecia in acest an, in detrimentul litoralului romanesc și a destinațiilor clasice, Turcia, Tunisia sau Egipt. Prețurile in Grecia au crescut cu circa 15%, mult mai puțin decat in Romania. Spre exemplu, in Atena, o intrare in club costa 20 de euro, iar in Akropolis…

- Poliția Romana a confiscat și a dus la adapost doi ponei, care erau ținuți pe plaja, la 40 de grade Celsius, in zona Mamaia Nord. Cele doua animale erau folosite de stapani pentru a invita copiii turiștilor sa se pozeze cu ele și a cere bani in schimbul fotografiilor. „Cei 2 ponei din imagini sufereau…

- Un val de caldura va lovi Grecia incepand de la jumatatea acestei saptamani, dupa o serie de ploi nespecifice acestui anotimp care au cazut in mai multe regiuni ale tarii, a anuntat luni Serviciul national elen de meteorologie.

- Echipa tarii noastre a cucerit 19 medalii la Campionatele Balcanice de atletism pentru seniori desfasurate pe Stadionul ”Nicolae Marasescu” din Craiova, 8 de aur, 5 de argint si 6 de bronz. Grecia a ocupat primul loc in clasamentul pe natiuni (8aur -6 argint -9 bronz), urmata de Romania (8-5-6), Turcia…

- Mai multe regiuni din Europa Occidentala sunt afectate in continuare de un val de aer fierbinte venit din Africa. Agentia meteorologica din Franta a comunicat ca temperaturile ar putea ajunge pana la 43 de grade Celsius in anumite zone, depasind cu mult cele mai mari valori inregistrate vreodata in…