- San Marino, o tara de doar 34.000 de locuitori, a obtinut, joi, prima medalie olimpica din istoria sa, in urma bronzului cucerit de Alessandra Perilli, in proba de talere, la JO de la Tokyo, informeaza EFE. San Marino a devenit tara cu cea mai putin numeroasa populatie care are o medalie olimpica,…

- Australianca Jessica Fox a cucerit, joi, prima medalie olimpica de aur din istoria probei de canoe slalom feminin, nou introdusa in programul Jocurilor de la Tokyo, relateaza AFP. Fox (27 ani) era deja tripla medaliata olimpica la kaiac slalom, doua medalii de bronz (una la JO 2020) si una…

- Americanul Sam Kendricks, unul dintre favoritii la medalie, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus si nu va lua startul in proba de saritura cu prajina din cadrul JO de la Tokyo, informeaza lequipe.fr. El a fost plasat in izolare intr-un hotel din Tokyo, asa cum prvede protocolul comitetului…

- Legenda italiana a inotului Federica Pellegrini, in varsta de 32 de ani, se va retrage din competitie "in pace", dupa ce a disputat a cincea sa finala olimpica consecutiva in proba de 200 m liber, miercuri la Tokyo, o serie unica in istorie, informeaza AFP. "Plec in pace dupa ce am trait atat de multe…

- Claudia Nechita, 27 ani, intra azi in ring la categoria 52 kg și o va infrunta, de la 14:12, in prima partida pe Ramla Ali, o sportiva din Somalia cu un pedigree spectaculos. Musceleanca promite insa ca va avea un drum lung la Tokyo. Corespondența din Japonia: reporterii GSP Marian Ursescu, Justin…

- Jucatoarea spaniola Carolina Marin, campioana olimpica la badminton la Jocurile de la Rio din 2016, nu-si va apara titlul la Tokyo din cauza unei rupturi de ligamente la genunchi, a anuntat, marti, sportiva pe retelele de socializare. Dupa o serie de examene medicale, "s-a confirmat ca…

- Jucatoarea de tenis de masa Liu Shiwen, campioana mondiala la simplu in 2019, nu a fost selectionata sa reprezinte China in proba de simplu de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Liu Shiwen, 30 ani, nr. 7 mondial, va juca in schimb in probele de dublu feminin si…

