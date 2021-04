Stiri pe aceeasi tema

- Alina Pușcaș a plecat in Dubai alaturi de soț și copii acum cateva zile, iar vacanța pare sa ii prinda foarte bine prezentatoarei de la ”Te cunosc de undeva!”. Vedeta și soțul ei, stomatologul Mihai Stoenescu, s-au lasat surprinși in ipostaze extrem de tandre. Un sarut patimaș dintre cei doi a fost…

- Smiley și Gina Pistol sunt mai indragostiți ca niciodata, mai ales dupa ce familia lor a devenit completa. Gina Pistol continua sa gaseasca fericirea in lucrurile mici, iar detaliul buclucaș pe care l-a observat astazi in parul lui Smiley a facut-o sa se declare indragostita! Iata ce a gasit Gina Pistol…

- Rodica Budurca le-a aratat fanilor de pe rețelele de socializare ca este mai indragostita ca niciodata, deși a plecat din emisiunea ”Burlacul”. Fosta concurenta demonstreaza ca și-a gasit sufletul pereche și i-a impresionat pe admiratori cu imagini incendiare cu ei, intr-o vacanța de lux, in Dubai.…

- O simpla fotografie postata pe Facebook sau Instagram poate fi o sursa buna de informații pentru hoții specializați in furturi de locuințe. De cele mai multe ori, fara sa ne dam seama, oferim spargatorilor de locuințe ”pe tava” toate informațiile de care au nevoie. Am stat de vorba cu inspectorul…

- Claudia Radu a facut senzație la „Chefi la Cuțite” dupa ce a reușit sa ajunga in semifinala, in condițiile in care, așa cum singura s-a descris, era doar o simpla gospodina. Chef Florin Dumitrescu i-a acordat insa toata increderea lui, cu atat mai mult cu cat „Claudia are gust in farfurie”. Pe parcursul…

- Lino Golden și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare! Artistul, intr-o noua relație dupa desparțirea de Andra Ghinea? S-a afișat in brațele altei femei! A postat imaginea direct pe contul de Instagram, la primele ore ale dimineții!

- La 24 de ani, Pamela Reif este cel mai faimos influencer din Germania. Tanara, pasionata de fitness, a devenit cunoscuta in toata lumea datorita antrenamentelor și sfaturilor de nutriție pe care le posteaza pe YouTube.

- Lady Gaga a interpretat imnul național al Americii la inaugurarea lui Joe Biden ca președinte al Statelor Unite, in timp ce Jennifer Lopez a interpretat un amestec de cantece patriotice, inclusiv celebrul „This Land Is Your Land”, a relatat CNN . Lady Gaga (34 de ani) și Jennifer Lopez (51 de ani) au…