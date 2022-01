Stiri pe aceeasi tema

- Printul mostenitor Mohammed bin Salman, supranumit MBS, care conduce de facto Araba Saudita, si presedintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sissi, vor asista la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Beijing, din 4 februarie, conform news.ro. Anuntul prezentei lor a fost facut de televiziunea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a confirmat, miercuri, ca va fi prezent la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna, la Beijing, eveniment care a fost boicotat de Boris Johnson si de alti lideri in semn de protest fata de incalcarea drepturilor omului de catre China, relateaza The Guardian,…

- Ambasada Chinei la Washington a calificat luni anuntul SUA de boicotare diplomatica a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing drept ''un act cu intentia de a impresiona'' si o ''manipulare politica'' care nu ar avea niciun fel de impact asupra organizarii cu succes a competitiei sportive, transmite…

- Politicienii americani ar trebui sa inceteze sa faca apel la un boicot diplomatic al Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing pentru a evita sa afecteze relatiile bilaterale, iar China va lua "contramasuri" daca va fi necesar, a precizat luni Ministerul Afacerilor Externe chinez citat de Reuters.Presedintele…

- USR nu va participa la consultarile de luni, de la Palatul Cotroceni, convocate de Klaus Iohannis pentru constituirea unui nou guvern. Anunțul a fost facut, luni dimineața, intr-o declarație de presa, de președintele formațiunii Dacian Cioloș, care a lansat un atac dur la adresa lui Iohannis, dar și…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat joi ca ''are in vedere'' un boicot diplomatic al Jocurilor Olimpice de iarna programate sa aiba loc in februarie la Beijing, pentru a protesta impotriva incalcarilor drepturilor omului in China, relateaza AFP. ''Aceasta este ceva ce avem in vedere'', a…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat joi ca „are in vedere” un boicot diplomatic al Jocurilor Olimpice de iarna programate sa aiba loc in februarie la Beijing, pentru a protesta impotriva incalcarilor drepturilor omului in China, relateaza AFP.

- PNL și PSD se vor intalni joi la Palatul Parlamentului pentru o prima serie de negocieri privind un viitor guvern și susținerea acordata acestuia. Anunțul a fost facut, miercuri, de președintele PSD Marcel Ciolacu care a precizat ca a avut o discuție telefonica in acest sens cu președintele PNL Florin…